В Тернопольской области мошенники присвоили более ста тысяч гривен, которые женщина собрала на автомобиль для ВСУ.

Как сообщает Нацполиция Тернопольщины, к сотрудникам отделения полиции в городе Лановке с заявлением обратилась местная жительница.

Женщина объяснила, что опрокинула на банковский счет мужчину, который представился Дмитрием, средства в сумме 135 570 гривен за которые планировала приобрести автомобиль для ВСУ, где служит ее родственник.

Полицейские выяснили, что женщина обнаружила объявление о продаже авто на одном из сайтов. С продавцом устно договорились о покупке автомобиля. Чтобы неизвестный доставил автомобиль в Лановке, женщина должна была оплатить его стоимость. Женщина осуществила перевод средств.

Злоумышленник сначала «кормил» потерпевшую обещаниями, а затем заблокировал ее контакт.

Полицейские принимают меры, чтобы установить и привлечь злоумышленника к ответственности.

Ранее СБУ остановила группу мошенников, пытавшихся вывести в рф 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя. Схему «крышевали» работники фсб, сообщила пресс-служба СБУ.

Злоумышленники звонили в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн банкингу. Для этого использовались клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе.

Речь идет о персональных данных почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в рф. Похищенные средства преступники переводили в криптовалюту.

Напомним, полиция пришла к молодым людям, которые снимали скандальное видео девушками: подробности обысков.

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