Украинцам объяснили, в каких случаях может не действовать отсрочка.

Как пишет Politeka.net, в Украине продолжается полномасштабная мобилизация. Некоторые категории, такие как учителя, имеют право на отсрочку. Но она не всегда дейсвует, о чем рассказала юрист Мария Звягинцева в комментарии "Освіторія".

Отмечается, что следующие категории учителей имеют право на отсрочку от мобилизации:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие ученое звание и/или научную степень,

педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее 0,75 ставки.

Поэтому педагог должен выполнить два условия, чтобы не попасть под мобилизацию. Основная работа учителя должна быть в учебном заведении на ставку не меньше 0,75. Если педагог не отвечает данным критериям, то его могут призвать в армию, отмечает юрист Звягинцева.

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