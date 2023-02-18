В Украине выросли цены на молочную продукцию - сколько придется выложить за популярную продукцию.

Как рассказал аналитик "Ассоциации производителей молока" Георгий Кухайлэшвили, данные мониторинга цен на молочную продукцию в крупнейших торговых сетях страны показали, что средняя стоимость молока жирностью 2,5% по состоянию на 1 февраля составила 40,74 гривны, что на 1,62% или 66 копеек дороже, чем в январе.

Ценник вырос на 16,17%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В то же время больше традиционного молока подорожало соевое "молоко" - до 105,27 гривны, что на 4,87 гривны дороже, чем в январе.

Сливочное масло за месяц подорожало на 6,70 гривны — до 368,23 гривны за килограмм. Если сравнивать с февралем 2022 года, то ценник вырос почти на 42 гривны за кило.

Стремительно дорожают твердые сыры, например "Рокфор". По состоянию на начало февраля его цена составляла 1025,48 гривны за кило, что на 24,98 гривны дороже, чем в январе. "Моцарелла" за месяц подорожала на 7,31 гривны - до 361,70 гривны за кило.

Молочная продукция в Украине не будет дешеветь - пока продолжается война, и существуют риски для производителей.

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