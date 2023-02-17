Астрологи рассказали, кому из знаков зодиака повезет уже на этих выходных.

Выходные удачны для отдыха, правда, он должен быть разным: активным и творческим, так пассивным и созерцательным.

Рак (22.06 – 22.07)

Желательно спокойное и пассивное времяпрепровождение, которое рекомендовано в эти дни звездами, даст им возможность отвлечься от суеты и сосредоточиться на мыслительных процессах.

Подведя итоги проделанной работы, можно будет понять, как действовать, чтобы добиться серьезного успеха.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Вам рекомендуется заняться творчеством. Только в таком случае им удастся создать настоящее произведение искусства, которое впоследствии можно будет неплохо продать, если, конечно, появится такое желание.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Сконцентрируйтесь на личной жизни, что позволит им устроить его так, как они того хотят. Начавшиеся в это время отношения получат все шансы на долгое и счастливое существование, особенно если представители знака будут бережно относиться к своему партнеру.

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Кроме того, сообщалось, что в Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.

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