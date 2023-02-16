Астрологи рассказали о счастливчиках, которые озолотятся уже в марте.

Как сообщает Аctualno, везунчиков среди знаков Зодиака всего трое.

Лев

В марте 2023 года, в первую очередь, повезет Львам. Представители этого знака Зодиака станут настоящими любимцами судьбы. Им повезет во всех областях, в частности, в карьере.

Козерог

В это время ему удастся завершить работу над каким-нибудь проектом, который долгое время был заморожен. Это позволит доказать всем, что для него нет ничего невозможного. Их сердце будет наполнено любовью, теплом и нежностью, уверяют астрологи.

Скорпион

Для Скорпионов судьба готовит хорошие новости. Их жизнь перевернется с ног на голову. Однако произошедшее сможет подарить надежду и веру в светлое и счастливое будущее.

Напомним, когда в Украине ударит 20-градусная жара: прогноз погоды на март и апрель.

Народный синоптик дал прогноз на март и апрель - весна начнется с потепления.

По его прогнозу, в последнюю декаду февраля в Украине ожидается -3...+3 ночью и до +4...+9 днем, но будет влажно.

Март начнется с потепления, температура будет в пределах +9...+11, на западе страны воздух прогреется до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.

Кроме того, сообщалось, что на Прикарпатье попало на камеру уникальное природное явление.

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