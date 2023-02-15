Народный синоптик дал прогноз на март и апрель - весна начнется с потепления.

Об этом для "Радио Трек" рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

По его прогнозу, в последнюю декаду февраля в Украине ожидается -3...+3 ночью и до +4...+9 днем, но будет влажно.

Март начнется с потепления, температура будет в пределах +9...+11, на западе страны воздух прогреется до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше облаков, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14....+18 градусов", - говорит Щедрин.

В начале апреля в Украину придет похолодание. В Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины ожидаются первые весенние ливни и грозы. Со второй декады месяца по всей стране начнется тенденция к почти летней погоде.

"Температура все чаще будет на уровне +15...+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", - спрогнозировал народный синоптик Щедрин.

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