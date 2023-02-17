Украина отдала России коллаборанта из УПЦ МП и таким образом вернула из плена сотню защитников.

Об этом эфире национального телемарафона заявил представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов.

По его словам, от России был запрос, коллаборант сам был только за, поэтому Киев не стал возражать.

«Обмен действительно интересный. Вчера для того, чтобы вернуть наших ребят, по запросу той стороны и по собственному согласию был передан один коллаборант — так называемый служитель Московского патриархата. Содействовавший оккупантам, сливал разнообразную информацию, помогал проводить так называемые псевдовыборы», — сообщил Юсов.

Как пишет "УП", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, речь идет о настоятеле Свято-Казанского прихода Горловской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) в поселке Яровая Лиманской общины Донецкой области Николая Звезду.

Ранее его приговорили к семи годам тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Напомним, как сообщил Офис Генпрокурора Украины, к 7 годам за решеткой приговорили священника УПЦ МП, призвавшего к сотрудничеству с военными РФ.

По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры суд вынес приговор настоятелю «Казанского» прихода пгт Яровая Горловской епархии УПЦ МП.

Прокурор в суде доказал – в мае 2022 года священнослужитель вступил в сговор с военными армии страны-агрессора. По их указанию он организовал сбор жителей в помещении местного клуба.

Пользуясь уважением среди крестьян, священник сообщил, что населенный пункт находится под контролем войск РФ.

Также он предложил поддержать кандидатуру нового руководителя местных властей для сотрудничества с оккупантами.

После деоккупации украинскими защитниками населенного пункта мужчину арестовали.

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Священник проведет 7 лет за решеткой. Также его имущество подлежит конфискации.

Напомним, запрет УПЦ МП в Украине: появились первые подробности долгожданного законопроекта.

Также сообщалось, что эксначальнику из Минобороны грозит до 8 лет.

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