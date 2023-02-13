Новоушицкий районный суд признал виновным директора коммунального учреждения за то, что он назначал премии родной сестре и оштрафовал его на 4250 гривен.

Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По версии следствия, руководитель Новоушицкой КУ "Центр предоставления социальных услуг" перед изданием приказов о премировании работников не сообщил поселковый совет, что у него есть реальный конфликт интересов из-за того, что в учреждении медсестрой работала его родная сестра.

Как информируют в апелляционном суде, в течение 2021-2022 гг. директор подписал семь приказов о премировании работников центра. Общая сумма премий сестре составила более 24 тысяч гривен.

"По словам чиновника, размер премий, определяемый родственницей, в процентном отношении был одинаков с размером премий другим работникам, поэтому считал, что в его действиях не было частного интереса. Добавил, что знал о законодательном запрете по подчинению близких лиц, потому что уже был привлечен за аналогичное административное правонарушение, но думал, что после ликвидации Новоушицкого района запрет на ограничение работы близких лиц на него не распространяется", — говорится в сообщении.

Суд отмечает, что директор коммунального учреждения – субъект ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, а его родная сестра, согласно статье 1 Закона Украины "О предотвращении коррупции", является "близким лицом". В таких обстоятельствах руководитель должен был уведомить поселковый совет о наличии потенциального или реального конфликта интереса. Однако не сделал этого, а подписал приказы о премировании, в том числе своей сестры.

"Итак, между частными интересами директора КУ «Центр предоставления социальных услуг», которые заключаются в назначении в пользу своей родной сестры премии, и его служебными полномочиями по распоряжению денежными средствами имел место конфликт интересов, который влиял на объективность и беспристрастность издания приказов" , – отмечает судья.

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