Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью РБК-Украина ответил, как сейчас двигается в парламенте законопроект о запрете УПЦ МП.

По словам политика, Кабинет министров Украины зарегистрировал соответствующий законопроект. Он находится на рассмотрении комитетов.

"Есть время на внесение альтернативных проектов. Как только закончатся предусмотренные законом о регламенте Верховной рады Украины процедурные сроки, профильный комитет даст согласие, и вероятность, что в зале он найдет достаточное количество сторонников, очень высокая. Я думаю, что в ближайшее время мы этот закон примем", — заявил Вениславский.

Ранее в Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести сделали заключение, что УПЦ не разорвала церковно-каноническую связь с Русской православной церковью.

"Статус УПЦ как структурного подразделения РПЦ, пользующегося определенными правами самостоятельности, но не образующего автокефальную Церковь, остается неизменным", - говорится в религиоведческой экспертизе ведомства.

Эту экспертизу провели по решению СНБО от 1 декабря 2022 года о деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных санкций.

Напомним, украинцы заметили неприятный нюанс в переходе УГКЦ на новый календарь.

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