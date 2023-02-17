По данным российских СМИ, огонь охватил 600 кв. метров.
Сообщается, что на складе были полностью сгоревшие грузовики.
На складе хранили горюче-смазочные материалы, легковоспламеняющиеся жидкости и авторезину.
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По данным спасателей, огонь охватил площадь почти в 600 кв.м. Тушению препятствовало сильное задымление и угроза обрушения конструкций.
Очевидцы отмечали, что сначала вспыхнула котельная. Пламя быстро распространилось по всей территории.
Ранее сообщалось, что в России вспыхнул очередной крупный пожар.
В Коломне в Московской области вспыхнул ангар на территории бывшего завода, сообщают пропагандистские СМИ.
Площадь пожара превысила 900 квадратных метров, от огня частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами здания.
Пожар тушат 100 человек и 29 единиц техники, кроме того, на место отправлено пожарный поезд.
Сообщается, что ранее в здании находился завод по ремонту железнодорожных вагонов.
Судя по карте, ангар находится напротив предприятия НПК „КБ машиностроения“, производящего вооружение и военную технику, в частности "Искандеры", а также снаряды для РСЗО и ПЗРК.
Добавим, в ночь с 13 на 14 февраля в Москве загорелся автосервис. На месте возгорания были слышны взрывы – вероятно, это взрывались канистры с топливом.
Напомним, в Киеве среди многоэтажек прогремела стрельба.
Также сообщалось, что отдых на реке обернулся для семьи страшной трагедией.
Кроме того, Politeka.net писала о мощном взрыве в Киеве.