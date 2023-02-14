Несчастье произошло после того, как женщина приняла опрометчивое решение.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области, семья из двух взрослых и двух маленьких детей отдыхала на реке Рось.

«Женщина, вероятно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала тонуть, мужчина бросился ей на помощь, но сам провалился под лед», - рассказали спасатели.

Крики услышал прохожий и бросился на помощь - ему удалось спасти женщину и оказать помощь детям 3 и 4 лет.

Но, к сожалению, спасти мужчину он не смог. Впоследствии его тело было извлечено из реки водолазами Ржищевской спасательной станции.

В свою очередь спасатели еще раз напоминают, что прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине.

«В разных местах рек, озер толщина ледового покрова может быть разной. В устьях рек и притоков крепость льда ослаблена течением», - предупредили спасатели.

Для одного человека безопасным считается лед синеватого или зеленоватого оттенка, толщиной более 7 см. Для группы людей безопасным является лед толщиной не менее 15 см.

При передвижении нескольких людей по льду нужно идти друг за другом на расстоянии.

С начала года на Киевщине на льду уже погибли 7 человек, 20 спасены.

Напомним, ранее стало известно о гибели в Киевской области школьника – ребенок пошел гулять и не вернулся.

Также сообщалось, что 17 января четверо детей провалились под лед на реке Рось в Киевской области.

На место происшествия прибыли спасатели. Они смогли вытащить на берег трех девочек. Одну из них спасти не удалось.

Впоследствии спасатели достали тело четвертой девочки.