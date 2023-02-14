Стрельба в украинской столице произошла во дворе многоэтажки, на месте ЧП, у подъезда, нашли восемь гильз.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в полиции Киева. Происшествие произошло на днях на улице Декабристов в Дарницком районе.

Вызвавший полицию мужчина рассказал, что он находился в салоне автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажки и к нему подошел мужчина.

«Незнакомцу не понравилось, как припарковал машину потерпевший, поэтому когда водитель вышел из транспортного средства, неизвестный направил оружие в сторону авто и произвел ряд выстрелов. Водитель отбежал подальше от стрелка и уже на безопасном расстоянии позвонил по телефону в полицию», - рассказал обстоятельства конфликта начальник Дарницкого управления полиции Олег Гудыма.

Осмотрев место стрельбы, полицейские нашли у подъезда восемь гильз. Также оказалось, что стрелок живет в одной из квартир дома. С помощью спецподразделения КОРД его задержали.

"Фигурантом оказался 52-летний уроженец Черкасской области, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ходе обыска его квартиры мы обнаружили и изъяли огнестрельное оружие с патронами. Во время стрельбы на улице он повредил три припаркованных автомобиля", - сообщил Гудыма.

К счастью, никто из граждан не пострадал.

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство.

Санкция статьи предусматривает от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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