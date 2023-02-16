К 7 годам за решеткой приговорили священника УПЦ МП.

Как сообщает Офис Генпрокурора Украины, к 7 годам за решеткой приговорили священника УПЦ МП, призвавшего к сотрудничеству с военными РФ.

При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд вынес приговор настоятелю «Казанского» прихода пгт Яровая Горловской епархии УПЦ МП.

Прокурор в суде доказал – в мае 2022 года священнослужитель вступил в сговор с военными армии страны-агрессора. По их указанию он организовал сбор жителей в помещении местного клуба.

Пользуясь уважением среди местных, священник сообщил, что населенный пункт находится под контролем войск РФ.

Также он предложил поддержать кандидатуру нового руководителя местных властей для сотрудничества с оккупантами.

После деоккупации украинскими защитниками населенного пункта мужчину арестовали.

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Священник проведет 7 лет за решеткой. Также его имущество подлежит конфискации.

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