Как сообщает Офис Генпрокурора Украины, к 7 годам за решеткой приговорили священника УПЦ МП, призвавшего к сотрудничеству с военными РФ.
При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд вынес приговор настоятелю «Казанского» прихода пгт Яровая Горловской епархии УПЦ МП.
Прокурор в суде доказал – в мае 2022 года священнослужитель вступил в сговор с военными армии страны-агрессора. По их указанию он организовал сбор жителей в помещении местного клуба.
Пользуясь уважением среди местных, священник сообщил, что населенный пункт находится под контролем войск РФ.
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Также он предложил поддержать кандидатуру нового руководителя местных властей для сотрудничества с оккупантами.
После деоккупации украинскими защитниками населенного пункта мужчину арестовали.
Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Священник проведет 7 лет за решеткой. Также его имущество подлежит конфискации.
Напомним, запрет УПЦ МП в Украине: появились первые подробности долгожданного законопроекта.
Также сообщалось, что эксначальнику из Минобороны грозит до 8 лет.
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