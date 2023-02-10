Сотрудники полиции постоянно проводят профилактическую работу, нацеленную на недопущение фактов беспризорности и безнадзорности детей, об этом сообщает Ювенальная полиция Сумской области.

Во время очередного совместного рейда с представителями службы по делам детей и центра социальных служб ювенальные полицейские Шосткинского районного управления полиции проверили семью, где воспитываются трое несовершеннолетних детей.

Установлено, что для детей отсутствуют условия для проживания, холод в доме, отсутствуют продукты питания и отсутствие заботы родителей о своих детях, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Было принято решение об изъятии детей и помещении в детскую больницу.

С родителями полицейские провели профилактическую беседу, составили административные материалы по пренебрежению родительскими обязанностями и разъяснили правовые последствия дальнейшего их игнорирования и составили административные протоколы по ст. 184 ч.2 КУоАП.

Ранее сообщалось, что трагедией окончились поиски 11-летнего Виталика под Киевом.

Ребенок стал жертвой несчастного случая.

«Вчера мальчик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез. Тело ученика третьего класса было обнаружено подо льдом местного водоема», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее чрезвычайное событие, едва не превратившееся в трагедию, произошло на Киевщине, в поселке Красная Слободка.

Также сообщалось, что 17 января четверо детей провалились под лед на реке Рось в Киевской области.