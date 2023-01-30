Чрезвычайное событие, едва не превратившееся в трагедию, произошло в Киевские области, в поселке Красная Слободка.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на начальника ГУ ЧП в Киевской области Андрея Небытова, понтон на котором находились 10-летняя девочка и 16-летний мальчик начал дрейфовать.

Дети оказались в водяной ловушке.

К счастью, детей удалось спасти – Небытов опубликовал уникальные кадры спасательной операции.

Напомним, 17 января четверо детей провалились под лед на реке Рось в Киевской области.

На место происшествия как можно скорее прибыли спасатели. Они смогли вытащить на берег трех девочек.

Одну из них спасти не удалось.

Впоследствии спасатели вытащили тело четвертой девочки.

Напомним, оккупанты ударили ракетой по центру города - погибла женщина, еще известно о трех раненых.

Также сообщалось, что тела трех человек обнаружили в доме под Киевом.

Кроме того, Politeka.net писала о трагической гибели супругов пограничников.

Как уточнили в Бердянском пограничном отряде, Александр и Неля взяли краткосрочный отпуск, чтобы встретиться с 13-летним сыном, который из-за войны эвакуировался из Бердянска к бабушке – матери Нели в Хмельницкой области. Эта встреча оказалась последней.

Утром 29 января супруги погибли в ДТП.