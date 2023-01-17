В Киевской области в поселке Володарка на реке Рось под лед провалилось 4 детей: двое спасены, 2 ребенка погибли.

Об этом сообщила спикер ГСЧС Киевщины Виктория Рубан.

17 января в 15:55 в Службу спасения Белоцерковского района поступило сообщение, что на годовые Рось на льду провалилось 4 детей. Вблизи реки проходил мужчина. Увидев, что дети тонут, он бросился на помощь. Он смог спасти двух девушек 2008 и 2010 годов рождения.

Третью девочку получили спасатели, однако во время реанимационных действий она скончалась, рассказала Виктория Рубан.

После длительных поисков спасатели обнаружили тело четвертой девочки. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

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