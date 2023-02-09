Киевская журналистка сама того не подозревая, едва не стала жертвой аферы, получая посылку на «Новой почте».

О набирающем популярность способе мошенничества с помощью «Новой почты» знают пока не все, чем и пользуются мошенники. Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала на своей странице в Facebook киевская журналистка Надежда Бурбела.

Женщина рассказала, что сделала очередной заказ для себя в магазине онлайн.

«Получив уведомление о том, что какая-то новая посылка давно ожидает меня в отделении «Новой почты», и с сегодняшнего дня – уже платное хранение, несколько удивилась. Но, что ж, цена небольшая – всего 224 грн. без стоимости доставки, это могла быть какая-то эмоциональная покупка, пошла проверять», – написала она.

Там работник почты вынес пакетик, но открыв его, журналистка увидела простой детский кулончик в форме звезды с полумесяцем внутри из дешевого металла размером 5 мм х 5 мм и якобы сертификат на 500 грн на покупки в магазине «Товары для дома».

«Заказать это я не могла даже в бессознательном состоянии. Если задуматься, схема для мошенников очень рабочая. Во-первых, цена этого кулончика – 30 гривен от силы (может и того меньше). То есть человек с самого начала переплачивает 200 гривен.

Если хотя бы 100 человек поведут на этот лохотрон и заберут посылки, мошенники уже имеют в кармане 20 тысяч легких денег. Но что-то мне подсказывает, что объемы там гораздо больше».

А сертификат также положили не случайно, чтобы после кто-то купил ненужные товары по завышенным ценам,

«Заберешь посылку хотя бы раз, и от тебя уже не отстанут: будут терроризировать звонками и постоянно посылать новый и новый хлам, требуя оплату» - делится также журналистка.

В сети поспешили прокомментировать:

«Ты ее оставила в отделении, надеюсь?; Старая схема, но, к сожалению, действенная, люди ведутся на это 🙁; А у тебя есть фотка посылки или кулона? Не делала время?».

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