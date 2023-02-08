Однако, производство электроэнергии увеличилось. Вместе с тем, потребление ее выросло тоже, в связи с чем имеющегося объема электричества недостаточно для покрытия потребления в полном объеме.

8 февраля отключения света в Украине продолжатся, об этом сообщили в "Укрэнерго".

свет, электроэнергия, элетрик

"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего в вечерние часы. ... Облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток", – говорится в сообщении.

Впрочем, свет будут отключать не всем

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8 февраля лимиты потребления не доводились Запорожской, Донецкой и Николаевской областям. Там планировалось провести измерения фактического потребления.

свет, свечи, электрика

"Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", – говорят энергетики.

Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы ряда потребителей, а именно для:

энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы);
промышленности;
населения.

Напомним, в НБУ рассказали, когда рост цен на продукты наконец-то сбавит обороты.

Также сообщалось, что украинцев ошеломил ценник на яйца, выше уже некуда.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.