В Украине отключили один из энергоблоков для проведения ремонта.

Однако, производство электроэнергии увеличилось. Вместе с тем, потребление ее выросло тоже, в связи с чем имеющегося объема электричества недостаточно для покрытия потребления в полном объеме.

8 февраля отключения света в Украине продолжатся, об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего в вечерние часы. ... Облэнерго доведены лимиты потребления, действующие в течение суток", – говорится в сообщении.

Впрочем, свет будут отключать не всем

8 февраля лимиты потребления не доводились Запорожской, Донецкой и Николаевской областям. Там планировалось провести измерения фактического потребления.

"Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", – говорят энергетики.

Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы ряда потребителей, а именно для:

энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы);

промышленности;

населения.

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