Рост цен на популярные продукты в Украине продолжается, а ценники на яйца и вовсе шокируют.

Так, в Сети появился снимок, якобы сделанный в Одессе на рынке «Привоз».

«Яйца свои, домашние, 30 гривен штука», - гласит картонная табличка.

В Сети тут ж предположили, что дед, который продавал яйца, «сам несется» и в шутку пожелали ему удачи.

«Молодец дед, так держать, депутаты вон как поднимали тарифы и цены на все, и ничего все молчат, платят налоги и все хорошо, а то в деда вцепилась…»,

«Если учесть по чем сдавали квартиры в том же Ужгороде, когда люди спасались от войны, то можно сказать дедуля ещё поступает очень гуманно», «Может, это аренда?»,

«Наверное, яйца побили разум в голове», «Так держать! Поработайте и тогда будете ставить цену!», «Сам нанес, или что?», «Ты дед молодец, так держать», «Завтра будут по 50, но свежие», - обсуждают пользователи соцсетей ценник на яйца.

Напомним, яйца – один из продуктов-рекордсменов по увеличению стоимости в 2022 году в Украине.

Средняя цена десятка яиц сейчас составляет 74 грн (в ноябре около 73,5 грн). Однако можно найти варианты и дешевле – по 65-68 грн. Можно найти в супермаркетах и по 60 гривен за десяток.

При этом Национальный банк прогнозирует умеренное замедление темпов роста цен в 2023 году, невзирая на войну.

В НБУ объясняют, что последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедлении мировой инфляции будет способствовать замедлению инфляции и в Украине.

Например, Госстат определил рекордсменов по итогам 2022 года.

Также сообщалось, что "Нафтогазу" пожаловались на несправедливость – газа нет, а счета с долгами есть.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Нафтогазе сделали важное объяснение относительно расчета суммы.