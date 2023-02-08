Так, в Святошинском районе Киева в среду, 8 февраля, мужчина угрожал выбросить младенца. Малыш был практически без одежды.

"На улице Якуба Коласа 29 неадекватный мужчина, вероятно, под действием запрещенных веществ, уже час держит на балконе младенца почти без одежды и утверждает, что ребенка накормили наркотой, требует врачей. Врачи приехали, он говорит, что они из психиатрии, поэтому ребенка не отдаст, разбил стекло, хочет выбросить ребенка", - сообщил телеграм-канал "Реальный Киев".

Спасти ребенка удалось полицейскому и прохожему, которые смогли забрать младенца.

Ранее сообщалось, что трагедией закончились поиски 11-летнего Виталика под Киевом.

Ребенок стал жертвой несчастного случая.

«Вчера мальчик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез. Тело ученика третьего класса было обнаружено под льдом местного водоема», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее чрезвычайное событие, едва не превратившееся в трагедию, произошло в Киевские области, в поселке Красная Слободка.

Также сообщалось, что 17 января четверо детей провалились под лед на реке Рось в Киевской области.