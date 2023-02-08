В Чувашии (РФ) мать и вдова погибшего на войне в Украине "мобика" получили по 6 млн и теперь делят в суде его машину.

Российские СМИ пишут, что жена и мать "мобика" получили по 6,7 млн рублей компенсации, а сейчас делят его машину, передает "Астра".

В Канашском районном суде рассматривают дело о разделе имущества погибшего. Об этом рассказала мама солдата.

Она рассказала, что ее сын служил по контракту более трех лет. В январе 2022 года он получил права и купил подержанный «Шевроле Круз» за 700 тысяч рублей.

Машина была куплена якобы на деньги, подаренные на свадьбе, а половина взята в кредит.

После этого "мобик" снова отправился в "командировку", а уже позже выяснилось, что 9 марта он погиб на войне в Украине.

«Ирина отмечает, что почувствовала себя использованной, а бывшая невестка не в полной мере разделила ее горе. Позже, вдова Кирилла подала исковое заявление в Канашский районный суд, чтобы забрать машину у его матери, выплатив ей одну четвертую часть как законному наследнику имущества Кирилла», — говорится в сообщении.

Кроме того, мать оккупанта добавила, что якобы ее мучила совесть в зале суда.

Ранее сообщалось, что недавно росСМИ писали о том, как женам мобилизованных россиян выдают продуктовые наборы, телевизоры и дешевые игрушки для детей.

В этот раз, вдовам погибших на захватнической войне в Украине солдат из так называемой «ЛДНР» начали дарить шубы

К слову, белорусским добровольцам отказали в гражданстве, украинцы возмущены: "Просто позорище".

Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления рф.

Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны рф: "Что ваши мужики забыли в Украине?".