Так, недавно росСМИ писали о том, как женам мобилизованных россиян выдают продуктовые наборы, телевизоры и дешевые игрушки для детей.
В этот раз, вдовам погибших на захватнической войне в Украине солдат из так называемой «ЛДНР» начали дарить шубы, передает "Астра".
Фотоотчеты с женщинами и шубами публикует Евгений Скрипник, по данным некоторых СМИ он является соратником Игоря Гиркина.
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Напомним, в подмосковном Дмитрове семьям россиян, мобилизованных на войну с Украиной, раздали овощные наборы.
Нелепый пиар устроил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.
"По 10 кг картошки и морковки до конца этой недели получат в общей сложности 105 семей со всего округа. Развоз овощных наборов обеспечивают представители Центра поддержки родственников мобилизованных дмитровчан", — говорится в сообщении.
Ранее многодетной матери в РФ, отправившей на войну четверых сыновей, подарили телевизор.
Еще одному ее сыну в качестве подарка привезли игрушки в виде военной техники.
Трое ее сыновей мобилизованы в ряды путинской армии, а еще один пошёл воевать "добровольцем".
К слову, белорусским добровольцам отказали в гражданстве, украинцы возмущены: "Просто позорище".
Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления рф.
Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны рф: "Что ваши мужики забыли в Украине?".