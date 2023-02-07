В России продолжают удивлять "подарками", которые с большой торжественностью преподносят женам мобилизованных.

Так, недавно росСМИ писали о том, как женам мобилизованных россиян выдают продуктовые наборы, телевизоры и дешевые игрушки для детей.

В этот раз, вдовам погибших на захватнической войне в Украине солдат из так называемой «ЛДНР» начали дарить шубы, передает "Астра".

Фотоотчеты с женщинами и шубами публикует Евгений Скрипник, по данным некоторых СМИ он является соратником Игоря Гиркина.

Напомним, в подмосковном Дмитрове семьям россиян, мобилизованных на войну с Украиной, раздали овощные наборы.

Нелепый пиар устроил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

"По 10 кг картошки и морковки до конца этой недели получат в общей сложности 105 семей со всего округа. Развоз овощных наборов обеспечивают представители Центра поддержки родственников мобилизованных дмитровчан", — говорится в сообщении.

Ранее многодетной матери в РФ, отправившей на войну четверых сыновей, подарили телевизор.

Еще одному ее сыну в качестве подарка привезли игрушки в виде военной техники.

Трое ее сыновей мобилизованы в ряды путинской армии, а еще один пошёл воевать "добровольцем".

К слову, белорусским добровольцам отказали в гражданстве, украинцы возмущены: "Просто позорище".

Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления рф.

Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны рф: "Что ваши мужики забыли в Украине?".