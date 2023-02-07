В салоне автобуса произошла драка, известно, что молодые люди громко слушали веселую музыку.

Один из пассажиров сделал им замечание, что не стоит слушать веселую музыку во время войны. Кадры публикуют местные телеграм-каналы.

Также мужчина попросил их уменьшить звук или выключить музыку, те в ответ начали оскорблять мужчину нецензурными словами. Тогда и завязалась драка.

Пожилой мужчина, сделавший замечание ребятам уже с разбитым лицом, он пытается вытолкать парня из автобуса, а молодой человек в ответ бил его ногами.

"На линию 102 пока не поступало сообщений о данном инциденте. Но мы уже ищем участников этой потасовки. Скорее всего, событие произошло на левом берегу столицы. Поэтому отрабатывают полицейские районных управлений левого берега", — сообщили в полиции Киева, передает "ТСН".

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева избили помощника терробороны - начался судебный процесс. По данным полиции, между парнями и 47-летним Александром Дембицким, отдыхавшим летом у озера с семьей, вспыхнул конфликт. В результате этого на глазах у своего 4-летнего сына мужчина получил многочисленные удары по голове и туловищу, после чего скончался на месте.

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