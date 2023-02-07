Один из пассажиров сделал им замечание, что не стоит слушать веселую музыку во время войны. Кадры публикуют местные телеграм-каналы.
Также мужчина попросил их уменьшить звук или выключить музыку, те в ответ начали оскорблять мужчину нецензурными словами. Тогда и завязалась драка.
Пожилой мужчина, сделавший замечание ребятам уже с разбитым лицом, он пытается вытолкать парня из автобуса, а молодой человек в ответ бил его ногами.
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"На линию 102 пока не поступало сообщений о данном инциденте. Но мы уже ищем участников этой потасовки. Скорее всего, событие произошло на левом берегу столицы. Поэтому отрабатывают полицейские районных управлений левого берега", — сообщили в полиции Киева, передает "ТСН".
Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева избили помощника терробороны - начался судебный процесс. По данным полиции, между парнями и 47-летним Александром Дембицким, отдыхавшим летом у озера с семьей, вспыхнул конфликт. В результате этого на глазах у своего 4-летнего сына мужчина получил многочисленные удары по голове и туловищу, после чего скончался на месте.
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