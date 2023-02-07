В Москве на Лубянской площади мужчине "прилетело" за песню Верки Сердючки "Все будет хорошо".

Как сообщает российский телеграм-канал "Avtozak live", мужчина ехал по дороге и слушал песню Сердючки. В какой-то момент его заметили сотрудники ДПС и остановили машину.

Очевидцы также добавили, что перед остановкой транспортного средства они включали громкоговоритель и требовали от водителя выключить песню Сердючки.

На этом они решили не ограничиваться, а потому остановили водителя "для разговора". Судьба россиянина, который разозлил ДПС песней украинского артиста, неизвестна.

Напомним, Андрей Данилко с начала полномасштабного вторжения рф оставался в Украине и поддерживал пострадавших от войны. Сейчас артист гастролирует по Европе с концертным туром Верки Сердючки и финансово помогает украинским защитникам.

К слову, под Москвой ставят блокпосты из-за сбежавших "мобиков": "без разрешения командования...".

Шестеро российских мобилизованных сбежали из воинского эшелона в Воронежской области. Из-за сбежавших усилили блокпосты ДПС в Москве и Подмосковье.

Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления рф.

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