Как сообщает российский телеграм-канал "Avtozak live", мужчина ехал по дороге и слушал песню Сердючки. В какой-то момент его заметили сотрудники ДПС и остановили машину.
Очевидцы также добавили, что перед остановкой транспортного средства они включали громкоговоритель и требовали от водителя выключить песню Сердючки.
На этом они решили не ограничиваться, а потому остановили водителя "для разговора". Судьба россиянина, который разозлил ДПС песней украинского артиста, неизвестна.
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Напомним, Андрей Данилко с начала полномасштабного вторжения рф оставался в Украине и поддерживал пострадавших от войны. Сейчас артист гастролирует по Европе с концертным туром Верки Сердючки и финансово помогает украинским защитникам.
К слову, под Москвой ставят блокпосты из-за сбежавших "мобиков": "без разрешения командования...".
Шестеро российских мобилизованных сбежали из воинского эшелона в Воронежской области. Из-за сбежавших усилили блокпосты ДПС в Москве и Подмосковье.
Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления рф.
Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны рф: "Что ваши мужики забыли в Украине?".