Как сообщает российский Телеграм-канал "База", "мобики" вышли из поезда в Воронеже без разрешения командования.
Шестеро российских мобилизованных сбежали из воинского эшелона в Воронежской области. Из-за сбежавших усиливают блокпосты ДПС в Москве и Подмосковье.
Где они сейчас находятся неизвестно.
Ориентировку на беглецов отправили в областные отделения полиции.
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Часть "мобиков" могла выехать в сторону Москвы на белом такси "Фольксваген Поло".
К слову, многодетной матери в РФ, отправившей на войну четверых сыновей, подарили телевизор.
Еще одному ее сыну в качестве подарка привезли игрушки в виде военной техники.
Трое ее сыновей мобилизованы в ряды путинской армии, а еще один пошёл воевать "добровольцем".
"Теперь Z-патриоты решили её навестить и "поклониться за достойных сынов своего отечества". Женщине, воспитывающей ещё двоих маленьких детей, подарили планшет, телевизор (чтоб смотреть ещё больше пропаганды), простенький коптер и игрушки – в виде военной техники", – говорится в сообщении.
К слову, белорусским добровольцам отказали в гражданстве, украинцы возмущены: "Просто позорище".
Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления рф.
Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны рф: "Что ваши мужики забыли в Украине?".