Российские "мобики" сбежали из воинского эшелона в Воронежской области.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", "мобики" вышли из поезда в Воронеже без разрешения командования.

Шестеро российских мобилизованных сбежали из воинского эшелона в Воронежской области. Из-за сбежавших усиливают блокпосты ДПС в Москве и Подмосковье.

Где они сейчас находятся неизвестно.

Ориентировку на беглецов отправили в областные отделения полиции.

Часть "мобиков" могла выехать в сторону Москвы на белом такси "Фольксваген Поло".

К слову, многодетной матери в РФ, отправившей на войну четверых сыновей, подарили телевизор.

Еще одному ее сыну в качестве подарка привезли игрушки в виде военной техники.

Трое ее сыновей мобилизованы в ряды путинской армии, а еще один пошёл воевать "добровольцем".

"Теперь Z-патриоты решили её навестить и "поклониться за достойных сынов своего отечества". Женщине, воспитывающей ещё двоих маленьких детей, подарили планшет, телевизор (чтоб смотреть ещё больше пропаганды), простенький коптер и игрушки – в виде военной техники", – говорится в сообщении.

К слову, белорусским добровольцам отказали в гражданстве, украинцы возмущены: "Просто позорище".

Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления рф.

Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны рф: "Что ваши мужики забыли в Украине?".