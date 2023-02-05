Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил с юбилеем своего друга - начальника Генерального штаба ВСУ Генерал-лейтенанта Сергея Шаптала.

Как сообщает Politeka, об этом Залужный сообщил в своем телеграмме.

Мой Друг, Герой Украины, Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-лейтенант Сергей Шаптала сегодня отмечает 50-летие. Мы дружим почти всю жизнь. Достойно прошли наши военные пути, достигнув их вершин, и, главное, остались людьми. Война сплотила нас, подчеркнула сущность», - написал Залужный.

Он сообщил, что старший сын Сергея Шаптали также избрал путь отца и является офицером Вооруженных сил Украины.

Спасибо за дружбу, за надежное плечо и поддержку! За самоотверженную службу своему народу! Честь служить бок о бок в это трагическое и величественное время!”, - написал Залужный.

Напомним, Залужный обратился с важным посланием: "Цена борьбы высока, а цена поражения значительно выше".

Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с закупкой продуктов для ВСУ не прошел даром.