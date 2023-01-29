Сейчас украинские воины достойно продолжают дело героев Крут, уложивших свои жизни ради независимости Украины.
Об этом Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный написал в Facebook по случаю годовщины боя под Крутами.
Залужный отметил, что как зимой 1918-го, так и 2022-го, когда российские оккупанты начали широкомасштабное наступление, лучшие из лучших стали в защиту Украины.
"Память делает нас сильнее. Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства. Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918-го, так и 2022-го лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия", - говорится в сообщении Залужного.
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Главнокомандующий подчеркнул, что цена борьбы высока. Впрочем, уроки истории показали всем, что цена поражения значительно выше.
"Поэтому мы не остановимся, пока не выгоним векового врага из нашей земли. Должны быть сильными настолько, чтобы победить и обезопасить государство от новых попыток вооруженного захвата", - подытожил Залужный.
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