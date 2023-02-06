В начале полномасштабного вторжения Максим Бровченко вместе с мамой эвакуировался из временно оккупированного Бердянска.

Картины парня космической тематики поражают специалистов, из-за чего Максима называют "украинским Пикассо".

С начала войны мальчик продает свои картины и передает деньги на нужды ВСУ. Максим заработал для военных десятки тысяч гривень и получил награду от Президента за помощь ВСУ.

"Сегодня у меня была встреча с отличным человеком! Рядом я чувствовал себя в абсолютной безопасности и чувствовал защиту! Главнокомандующий! Моя вера в Победу укрепилась, и я понял, что значит вырасти и стать мужчиной. Это быть таким же крепким, сильным, смелым, справедливым как Он! То, что я видел и чувствовал – это точная уверенность в будущем для Украины! Оно у нас есть!", – поделился впечатлениями о встрече с Залужным юный художник.

Мальчик подарил Залужному картину, на которой нарисовал военных ВСУ, сбивающих ракеты и передал письма от своих друзей, которые, как и Максим, хотят вернуться домой.

Напомним, Залужный обратился с важным посланием: "Цена борьбы высока, а цена поражения значительно выше".

Также сообщалось, что ВСУ получат серьезное преимущество: чем западные танки лучше российских.

Кроме того, Politeka.net писала, что скандал с закупкой продуктов для ВСУ не прошел даром.