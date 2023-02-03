Как рассказал гендиректор YASNO Сергей Коваленко, самое важное – это своевременно передать показания счетчика.

Далее дело за математикой: ОСР рассчитывает объем потребления клиента, передает эти данные YASNO, мы умножаем объем на тариф, учитываем переплату или задолженность и выставляем конечный счет. Никакой магии и уловок. Клиенты, регулярно передающие показания, это знают и обычно не имеют вопросов к сумме в счете", – сообщил Коваленко.

Потребители, не передающие показания вовремя, оказываются в ситуации, когда объем их потребления рассчитывается "по средним" показателям.

"То есть берутся показания прошлых периодов и определяется среднесуточное потребление. А оно может существенно отличаться от того, что по факту использовал клиент. Вот тогда и выходит история об ожиданиях/реальности: вроде бы использовали электроэнергии меньше, а сумма не изменилась или даже возросла", - говорит гендиректор YASNO.

Напомним, тарифы на коммуналку готовятся повысить: "после окончания отопительного сезона".

Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также Politeka.net писала, что украинцам подарят по 20 тысяч к пенсии: кто может рассчитывать на выплаты.