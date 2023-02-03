В подмосковном Дмитрове семьям россиян, мобилизованных на войну с Украиной, раздали овощные наборы.
Нелепый пиар устроил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный, передает местное издание "Дмитров".
"По 10 кг картошки и морковки до конца этой недели получат в общей сложности 105 семей со всего округа. Развоз овощных наборов обеспечивают представители Центра поддержки родственников мобилизованных дмитровчан", — говорится в сообщении.
Семьи "мобиков" благодарят за так называемую заботу и внимание.
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Ранее многодетной матери в РФ, отправившей на войну четверых сыновей, подарили телевизор.
Еще одному ее сыну в качестве подарка привезли игрушки в виде военной техники.
Трое ее сыновей мобилизованы в ряды путинской армии, а еще один пошёл воевать "добровольцем".
"Теперь Z-патриоты решили её навестить и "поклониться за достойных сынов своего отечества". Женщине, воспитывающей ещё двоих маленьких детей, подарили планшет, телевизор (чтоб смотреть ещё больше пропаганды), простенький коптер и игрушки – в виде военной техники", – говорится в сообщении.
К слову, белорусским добровольцам отказали в гражданстве, украинцы возмущены: "Просто позорище".
Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления рф.
Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны рф: "Что ваши мужики забыли в Украине?".