В Украине на этот овощ наблюдается высокий спрос, а его запасы в некоторых хозяйствах уже практически закончились.

Как сообщают аналитики EastFruit, цены на лук на этой неделе установили рекорд.

Цены на этот овощ выросли до 30-35 грн/кг ($0,82-0,96/кг). Ценник 35 грн/кг ($0,96/кг) стал рекордным за всю историю независимости Украины.

Таким образом, цена на лук достигла максимума за все годы независимости Украины.

Причиной резкого повышения стоимости лука являются перебои с электричеством, из-за чего овощ портится.

Также эксперты отмечают значительное сокращение импорта этого товара в Украину.

"Как прорастет, выбросят на помойку даром, уже так было",



"Зарплаты падают потому что всем тяжело, цены растут по той же причине... Что не так?",

"Сколько можно наживаться",

"Погниют, весной выбросят!", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее сообщалось, что в Украине популярные овощи подорожали еще больше.

Ощутимо подорожали помидоры. Это связано с увеличением спроса на тепличные томаты на украинском рынке и существенное сокращение предложения данной продукции.

Также растут цены и на морковь. Специалисты сообщают, что у местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови, урожай которой в был достаточно низким.

Дороже продается и столовая свекла. Продолжается рост цен на лук. Также растет в цене сладкий перец и огурцы. А вот подешевел картофель и чеснок.

Фрукты также растут в цене - подорожали яблоки и виноград. Дороже чем неделей ранее, продавались банан, гранат и киви. Выросли цены на мандарин и грейпфрут. Апельсин и груша начали дешеветь.

Напомним, пресс-служба Киевской таможни опубликовала подборку самых резонансных нарушений, выявленных таможенниками в 2022 году.

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