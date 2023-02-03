Как сообщают аналитики EastFruit, цены на лук на этой неделе установили рекорд.
Цены на этот овощ выросли до 30-35 грн/кг ($0,82-0,96/кг). Ценник 35 грн/кг ($0,96/кг) стал рекордным за всю историю независимости Украины.
Причиной резкого повышения стоимости лука являются перебои с электричеством, из-за чего овощ портится.
Также эксперты отмечают значительное сокращение импорта этого товара в Украину.
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"Как прорастет, выбросят на помойку даром, уже так было",
"Зарплаты падают потому что всем тяжело, цены растут по той же причине... Что не так?",
"Сколько можно наживаться",
"Погниют, весной выбросят!", - пишут украинцы в комментариях.
Ранее сообщалось, что в Украине популярные овощи подорожали еще больше.
Ощутимо подорожали помидоры. Это связано с увеличением спроса на тепличные томаты на украинском рынке и существенное сокращение предложения данной продукции.
Также растут цены и на морковь. Специалисты сообщают, что у местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови, урожай которой в был достаточно низким.
Дороже продается и столовая свекла. Продолжается рост цен на лук. Также растет в цене сладкий перец и огурцы. А вот подешевел картофель и чеснок.
Фрукты также растут в цене - подорожали яблоки и виноград. Дороже чем неделей ранее, продавались банан, гранат и киви. Выросли цены на мандарин и грейпфрут. Апельсин и груша начали дешеветь.
Напомним, пресс-служба Киевской таможни опубликовала подборку самых резонансных нарушений, выявленных таможенниками в 2022 году.
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