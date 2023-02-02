Двух чиновников Сумской ОВА разоблачили на хищении 1,4 млн грн, предназначенных для ликвидации последствий российских обстрелов.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Следствие установило, что схему хищения средств должностные лица разработали еще в апреле прошлого года. Без открытых тендерных торгов они заключили договор на проведение строительных работ с подконтрольным обществом.

СБУ уточняет, что речь идет о заместителе председателя Сумской ОВА и в.и.о. начальник Департамента капитального строительства администрации.

После выполнения ремонтных работ в многоквартирном жилом доме в Ахтырке, который был поврежден в результате обстрелов оккупантов, директор общества внес в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2-3 раза превышающие рыночные.

Чиновникам и директору ООО объявили подозрения в завладении средствами, назначенными на восстановление уничтоженной оккупантами инфраструктуры. Представителей ОВА также подозревают во внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.

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