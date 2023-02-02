Как сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, украинский полицейский спас жизни сотен жителей Мощуна, Мостища и Горенки на Киевщине.
24 февраля 2022 года Николай был поднят по сигналу "Тревога", после чего под обстрелами вышел на службу.
"Главной его задачей была эвакуация людей из Мощуна, Мостища и Горенки. Эти населенные пункты Киевщины находились в полной блокаде российских войск, но это его не останавливало. Он знал: люди ждут помощи. Вместе с коллегами Николаю удалось вывезти более 1 000 человек", - говорится в сообщении.
Вывозить из-под вражеских обстрелов ему приходилось и раненых, и пожилых людей.
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"Я уверен, что наш могущественный украинский народ скоро будет жить в свободной и мирной стране – нашей несокрушимой и лучшей Украине!", - признался Николай.
Ранее сообщалось, что на днях в полицию Киева позвонил по телефону мужчина и сообщил, что в его доме неизвестные убили жену.
По прибытию по указанному адресу правоохранители обнаружили в доме двух братьев и тело 35-летней женщины с огнестрельным ранением головы.
Полицейские опросили родственников, осмотрели место трагедии и выяснили, что в момент инцидента заявитель находился на втором этаже дома. По словам брата заявителя, в квартиру ворвались двое мужчин и потребовали деньги.
Ища ценные вещи, они устроили беспорядок, а, убегая из дома, застрелили женщину.
Напомним, ранее сообщалось о семейной драме под Киевом.
Кроме того, Politeka.net писала, что позорная выходка начальника патрульной полиции ошеломила украинцев.
Также сообщалось, что русскоговорящие мужчины напали на украинок в Берлине.