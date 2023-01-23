Напомним, в Сети появилось видео, на котором видно, как Пилипенко дарит что-то девушке, пишет Politeka.net.

Распаковав, она радостно говорит "Пропуск через площадь Рынок на мой Мерседес!" и целует Пилипенко.

В патрульной полиции решили не закрывать глаза на проделку Пилипенко и сделали заявление о принятом решении об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей.

«Назначено служебное расследование», – подчеркнули в Патрульной полиции Украины.

Выходка правоохранителя возмутила и ошеломила украинцев. Люди выражают надежду, что Пилипенко уже не вернется к работе в полиции.

«Видео тотальный кринж. И такие существа, еще и во время войны не боятся ни Бога, ни Черта, ни человеческого гнева», «Это такой свирепый стыд», «Надо освободить, а не только отстранить», «Только так можно что-то изменить в стране. Надеюсь, что расследование будет не «для галочки», «Ни на что не намекаю, но почему-то никого не интересует, откуда у помощницы депутата мерс», «Не за это наши ребята воюют», «Ребята молодые гибнут, а этот скот как жировал, так и жирует», «Просто стыд. Увольнение и привлечение к ответственности за использование служебного положения. В голове не укладывается», - кипят соцсети возмущением.

Напомним, россия готовится к новому наступлению - раскрыта стратегия.

Также сообщалось, что забавное видео рассорило украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев ошеломили масштабы хищения продуктов для ВСУ.