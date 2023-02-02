Как сообщает Telegram-канал ЧТД, еще одному ее сыну в качестве подарка привезли игрушки в виде военной техники.

Трое ее сыновей мобилизованы в ряды путинской армии, а еще один пошёл воевать "добровольцем".

"Теперь Z-патриоты решили её навестить и "поклониться за достойных сынов своего отечества". Женщине, воспитывающей ещё двоих маленьких детей, подарили планшет, телевизор (чтоб смотреть ещё больше пропаганды), простенький коптер и игрушки – в виде военной техники", – говорится в сообщении.

Напомним, родственники российских "мобиков" жалуются, что у солдат завелись вши и появилась чесотка.

В обращении женщины сообщают, что родных мобилизованных никто не слышит, а в телеграм-канале губернатора блокируют.

По словам женщин, оккупанты попали на передовую в Украине в начале октября и находятся там без ротации.

Также родственницы жалуются, что "мобики" не могут даже помыться, поэтому у них завелись вши и началась чесотка. Обмундирование у путинских захватчиков пришло в негодность, а новое не доставляется.

К слову, белорусским добровольцам отказали в гражданстве, украинцы возмущены: "Просто позорище".

Кроме того, сообщалось, что "мобиков" гораздо больше 300 тыс: названы направления и сроки нового наступления рф.

Также Politeka.net писала, что в Москве жены "мобиков" собрались возле Минобороны рф: "Что ваши мужики забыли в Украине?".