Полицейский из Ужгорода был отстранен от должности из-за скандального видео конфликта с водителем.

На видеозаписи есть только часть конфликта, словесная переплка возникла между патрульной и водителем, передает "Закарпатье net".

На видео полицейский представляется лейтенанткой полиции и сообщает водителю, что у него обнаружили признаки наркотического опьянения.

Водитель спрашивает доказательства, дальше начинается словесный конфликт. Водитель кричит, что патрульная кладет в карман документы, дальше спор продолжается с нецензурной бранью и со стороны патрульной, и со стороны водителя.

«Я не ставлю ничего в карман, успокойся, потому что сейчас будешь в наручниках, если ты не можешь нормально говорить. Я не шучу, ты с кем говоришь «о**или»? Думаешь ли ты, что перед тобой блондинка стоит и я тебе не забуду?», – говорит полицейская.

Пресс-служба патрульной полиции Закарпатья сообщила об отстранении женщины от работы и начале служебного расследования.

В комментариях к видео украинцы защитились за полицейскую:

"А в чем дело? Он ее провоцировал, она ответила! Какие к ней претензии?";

"А я ее поддерживаю на все сто! Так не имеют права говорить с полицейскими. В Штатах сначала лизал бы асфальт, а потом попросились: «Как у вас дела?»",

"А что с быковавшим водителем?",

"еще пару таких расследований и можно будет пьяным садиться за руль давить людей, полиция все равно будет бояться остановить",

"Меня тоже интересует больше, что с тем скотом водителем под алкоголем или на*котой, который первым позволил себе недостойные высказывания в адрес полицейского. «водители» другого не заслуживают".

Напомним, преподавательница "отправляла" студентов на фронт из-за просьбы вести лекции на украинском: "Совесть есть?".

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