Мошенники пытались выманить у жительницы Тернопольского района 2500 долларов за вроде бы освобождения ее брата из колонии России.

Тернопольская полиция расследует уже несколько подобных фактов и обращается к гражданам быть крайне осторожными, сообщает "Галас".

Жительница одного из сел Тернопольского района ожидает известия о брате, который служил в ВСУ и числится без вести пропавшим с начала января этого года.

Женщина рассказала, что по скрытому номеру ей позвонил неизвестный, называясь начальником колонии в Ростовской области и пообещал за две с половиной тысячи долларов обеспечить возвращение ее брата в Украину.

Женщина позвонила в полицию.

Работники полиции и военные напоминают, что поиском военнопленных или пропавших без вести занимаются государственные органы.

Ранее сообщалось, что мама погибшего бойца из Львовской области купила для украинских военных внедорожник Ford.

«Мама погибшего военнослужащего Галина Киндратишин передала 250 тысяч гривен в ВСУ. За эти средства купили внедорожник Ford, который освятили и скоро отправят на фронт», – говорится в сообщении ЛОВА.

41-летний Юрий Кондратишин родом из села Подгородцы Сколевской общины погиб 11 марта 2022 года в ожесточенных боях возле Макарова на Киевщине.

Напомним, миллионам украинцев перечислят пенсии: кого ждут хорошие новости уже в марте.

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