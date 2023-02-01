В пятиэтажке Николаева, которую враг обстрелял в ночь на 11 ноября, на стене уцелели и продолжали работать часы.

Об этом написала волонтер Леся Рудченко на своей Instagram-странице.

"Я оставлю это здесь и в сердце. Потому что увидела это своими глазами. И это уже не стереть. Часы Николаева. Они не стоят, они считают минуты, до победы. Как и мы не стоим, мы живы и будем жить. Потому что мы сильные и стойкие, как шкаф в Бородянке, как ваза с фруктами в Днепре, как Часы Николаева!", – написала Рудченко.

"Как больно смотреть на это", - пишут в комментариях пользователи сети.



Ранее сообщалось, что жительница Днепра в день, когда вражеская ракета попала в ее дом, спасала детей.

Пока Надежда Ярошенко на операции спасала чужого ребенка, ее сына, 12-летнего Ростислава, вытаскивал из-под завалов бывший тренер Юрий Васецкий, об этом стало известно в эфире телемарафона.

Мужчина вспоминает, что по решетке залез на третий этаж, пока его страховали другие люди. Так он и спас ребенка.

Родители маленьких пациентов Надежды бесплатно помогли ей предоставив жилье и все, что могло понадобиться семье в первые дни.

"У подъезда меня встречали родители моих пациентов. Из разных семей. Они стояли с одеялами, с подушками. Я была поражена и умилена. Я плакала",

– рассказала Надежда.

Напомним, чуда не произошло - родителей спасенной девушки нашли среди погибших.

Также стало известно о гибели известного тренера - он спешил к жене и ожидавшим его на улице детям, и заскочил ненадолго домой.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.