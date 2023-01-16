23-летняя Анастасия Швец, за спасением которой наблюдала вся Украина, несколько месяцев назад потеряла на войне своего любимого. 14 января россияне лишили ее дома. А теперь стало известно, что в понедельник, 16 января, ее родители были извлечены из-под обломков разрушенного российской ракетой дома. Трагическим известием пострадавшая поделилась в эфире "Телеканала Киев".

"Главной целью было, чтобы нашли моих родителей. Мне было все равно, что будет со мной. Главное, чтобы достали их, но родители не уцелели. Их сегодня достали из-под обломков", - рассказала Настя.

Ранее чудом уцелевшая Анастасия Швец вынуждена была обратиться к украинцам за денежной помощью, разместив номер своей карты. Кроме тысяч неравнодушных украинцев, которые помогают девушке, нашлись единицы, которые решили нажиться на ее горе, или обвиняют саму пострадавшую в мошенничестве.

В субботу, 14 января, российская ракета уничтожила подъезд девятиэтажки в Днепре. По состоянию на утро 16 января известно уже о 36 жертвах этой террористической атаки, среди них два ребенка. Спасательно-поисковая операция продолжается. Судьба еще 34 человек пока не известна.

Напомним, Тимур и Каролина в одно мгновение потеряли своих родителей - семья только летом переехала в Днепр из Никополя, спасаясь от обстрелов.

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.