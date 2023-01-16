Эти кадры уже распространяются по сети – на них счастливый семейный праздник, который еще совсем недавно проходил на той самой желтой кухне, которую можно увидеть среди руин многоэтажки в Днепре.

Как оказалось, в этой квартире жила счастливая семья известного спортсмена и тренера по боксу Михаила Кореновского.

Днем 14 января он ненадолго зашел домой, а жена и дети ждали его на бульваре, чтобы вместе прогуляться.

«Муж после соревнований приехал домой, поел и должен был выйти к нам… Я с ним не виделась один час и очень надеюсь, что он таки тогда вышел… С ним нет связи, и среди погибших и живых его тоже нет», - писала его супруга в соцсетях после трагедии.

К сожалению, впоследствии выяснилось, что выйти из дома Кореновский не успел.

«К большому сожалению, мы узнали ужасное известие. Только что распознали среди мертвых в Днепре тело Михаила Кореновского. Вечная память великому тренеру, хорошему другу и семьянину. Его жена осталась с двумя детьми без дома и любых вещей. У кого есть возможность, просим материально помочь…», – сообщили в Федерации бокса Украины.

Михаил Кореновский был тренером по боксу и воспитал большое количество спортсменов. О нем говорят, как о сильном духом человеке с большой жаждой жизни.

Та самая, желтая кухня, когда-то люди были там счастливы, пока не пришли орки. Тяжело смотреть, но надо. Чтобы не забыть и не простить их всех. 💔 pic.twitter.com/p74ejMcxuv — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) January 15, 2023

В Днепре тем временем продолжают разбирать завалы многоэтажки, в которую попала российская ракета.

По состоянию на 10:30:

- погибли 36 человек (из них 2 ребенка);

- травмированы 75 человек (из них 15 детей);

- спасены 39 человек (из них 6 детей).

Напомним, Тимур и Каролина в одно мгновение потеряли своих родителей - семья только летом переехала в Днепр из Никополя, спасаясь от обстрелов.

Также сообщалось, что мошенники взялись за девушку, чудом выжившую после попадания ракеты в Днепре.

Россияне выпустили ракету по многоэтажке в Днепре 14 января днем, когда многие были дома.