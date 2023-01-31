Как сообщает EastFruit, в частности, ощутимо подорожали помидоры. Это связано с увеличением спроса на тепличные томаты на украинском рынке и существенное сокращение предложения данной продукции. Импортные помидоры сейчас поступают в продажу по 65-73 грн/кг ($1,78-2/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Также растут цены и на морковь. Специалисты сообщают, что у местных производителей заканчиваются запасы качественной моркови, урожай которой в был достаточно низким. Овощ сегодня продают по 20-25 грн/кг ($0,55-0,68/кг), что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Дороже продается и столовая свекла. Продолжается рост цен на лук. Также растет в цене сладкий перец и огурцы. А вот подешевел картофель и чеснок.
Фрукты также растут в цене - подорожали яблоки и виноград. Дороже чем неделей ранее, продавались банан, гранат и киви. Выросли цены на мандарин и грейпфрут. Апельсин и груша начали дешеветь.
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