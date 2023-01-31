Однако специалисты утверждают, что ситуация на рынке томатов скоро изменится для потребителей к лучшему.

Спрос на тепличные томаты на украинском рынке, а также значительное сокращение предложения стимулируют очередной рост цен в этом сегменте, сообщают в "EastFruit".

Главным поставщиком помидор на украинский рынок в настоящее время выступает Турция. Однако в последние несколько недель отмечаются неблагоприятные погодные условия, что привело к уменьшению поставок тепличных овощей на внешние рынки.

В частности, уже сейчас импортные томаты поступают в продажу по 65-73 грн/кг ($1,78-2/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Продавцы сообщают, что предложение тепличных томатов на украинском рынке сократилось до минимума.

В то же время спрос на эту продукцию остается стабильно высоким.

Сообщается, что сегодня импортные помидоры на украинском рынке стоят в среднем в 1,5 раза дороже, чем в конце января 2022 года. Специалисты не исключают, что уже в середине февраля отпускные цены на помидоры начнут снижаться, когда большинство украинских тепличных комбинатов выйдут на рынок со своей продукцией.

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