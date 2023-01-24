В приложении "Дия" скоро появится новая удобная услуга, которая, как ожидается, облегчит жизнь тысячам украинцев.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Сервис государственных услуг «Дия», создана новая удобная услуга для отдельных семей с детьми.

Подать заявление на помощь можно будет на портале Дия.

«Вместо очередей, ксерокопий и бесконечных поездок в госучреждения несколько кликов в онлайне», - говорится в сообщении.

В настоящее время в «Дие» идет набор тестировщиков, чтобы проверить и, при необходимости, усовершенствовать сервис.

К тестированию могут присоединиться родители, усыновившие ребенка; украинцы, которые ухаживают за больным ребенком; люди с инвалидностью с детства и родители детей с инвалидностью; одинокие матери или родители, не состоящие в браке.

В «Дие» предупредили, что понадобится электронная подпись: КЭП или Дия.Подпись.

«После успешного тестирования отдельные категории родителей с детьми смогут подать заявление на получение социальных выплат от государства быстро, удобно и в любое время суток», – сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Дие можно будет подать заявку на обмен старых ламп на LED.

По оценкам специалистов, переход на LED-лампы сократит потребление на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет существенно снизить дефицит электроэнергии в системе.

Обменять старые лампы на светодиодные можно совершенно бесплатно.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" ответили на серьезные претензии.