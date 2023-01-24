Как пишет Politeka.net со ссылкой на Сервис государственных услуг «Дия», создана новая удобная услуга для отдельных семей с детьми.
Подать заявление на помощь можно будет на портале Дия.
«Вместо очередей, ксерокопий и бесконечных поездок в госучреждения несколько кликов в онлайне», - говорится в сообщении.
В настоящее время в «Дие» идет набор тестировщиков, чтобы проверить и, при необходимости, усовершенствовать сервис.
"Такого еще никто не видел": Украина переплюнула Пентагон, подробности
"Глаз не отвести": Билык с русой косой и веночком удивила помолодевшим лицом, фото
Взрыв прогремел под Москвой, небо затянуло дымом: что известно
"Когда вы уже нажретесь": украинцы отреагировали на новое решение Шмыгаля после скандала
Шоптенко из "Танці з зірками" поделилась радостной новостью и неожиданным видео: "Долго думала..."
К тестированию могут присоединиться родители, усыновившие ребенка; украинцы, которые ухаживают за больным ребенком; люди с инвалидностью с детства и родители детей с инвалидностью; одинокие матери или родители, не состоящие в браке.
В «Дие» предупредили, что понадобится электронная подпись: КЭП или Дия.Подпись.
«После успешного тестирования отдельные категории родителей с детьми смогут подать заявление на получение социальных выплат от государства быстро, удобно и в любое время суток», – сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
Напомним, ранее стало известно, что в Дие можно будет подать заявку на обмен старых ламп на LED.
По оценкам специалистов, переход на LED-лампы сократит потребление на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет существенно снизить дефицит электроэнергии в системе.
Обменять старые лампы на светодиодные можно совершенно бесплатно.
Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" ответили на серьезные претензии.