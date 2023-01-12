Программа по обмену ламп накаливания на светодиодные в отделениях Укрпочты начнется в конце января.

Как сообщает Politeka.net, бета-тестирование регистрации в приложении Дия стартует 16 января.

После завершения проекта запускается в обычном режиме.

«Обмен возможен: по регистрации в Дие (вы получите уведомление-подтверждение, что лампы в отделении) или в отделении Укрпочты с документами, если есть свободные лампы», - рассказали в Укрпочте.

Для того чтобы принять участие в программе обмена ламп с собой необходимо иметь: паспорт, РНОКПП и исправные лампы накаливания.

Подчеркивается, что снабжение ламп пройдет в несколько этапов в течение нескольких недель, а обмен охватит даже передвижные отделения в малых селах.

Сроки выдачи ламп зависят в первую очередь от снабжения, подчеркнули в Укрпочте.

Напомним, ранее Правительство приняло постановление об экспериментальном проекте для эффективного потребления электроэнергии. В рамках проекта украинцы смогут обменять по 5 ламп накаливания на 5 светодиодных ламп при поддержке ЕС.

Ожидается, что программа обмена ламп накаливания на светодиодные поможет сэкономить электроэнергию, обеспечить баланс энергопотребления и выстоять во время энергокризиса.

Принять участие можно в несколько способов: с предварительным заказом через Дию и без него.

«Если вы предварительно заказываете лампы через Дию, то они гарантированно будут в отделении Укрпочты, которое вы указали при заказе. Забрать новые лампы можно в течение 5 рабочих дней после подтверждения в приложении», – рассказывали в Минцифре.

Если же у человека есть возможность заказать лампы онлайн, можно прийти в отделение Укрпочты с паспортом, идентификационным кодом и лампами накаливания.

"Однако без предварительного заявления вы не можете быть точно уверены в наличии LED-ламп в отделении", - предупредили в Минцифре.

Участие в программе обмена ламп могут принять украинцы от 18 лет.

На первом этапе планируется заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.

Обменять старые лампы на светодиодные можно совершенно бесплатно.

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