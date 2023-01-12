Как сообщает Politeka.net, бета-тестирование регистрации в приложении Дия стартует 16 января.
После завершения проекта запускается в обычном режиме.
«Обмен возможен: по регистрации в Дие (вы получите уведомление-подтверждение, что лампы в отделении) или в отделении Укрпочты с документами, если есть свободные лампы», - рассказали в Укрпочте.
Для того чтобы принять участие в программе обмена ламп с собой необходимо иметь: паспорт, РНОКПП и исправные лампы накаливания.
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Подчеркивается, что снабжение ламп пройдет в несколько этапов в течение нескольких недель, а обмен охватит даже передвижные отделения в малых селах.
Сроки выдачи ламп зависят в первую очередь от снабжения, подчеркнули в Укрпочте.
Напомним, ранее Правительство приняло постановление об экспериментальном проекте для эффективного потребления электроэнергии. В рамках проекта украинцы смогут обменять по 5 ламп накаливания на 5 светодиодных ламп при поддержке ЕС.
Ожидается, что программа обмена ламп накаливания на светодиодные поможет сэкономить электроэнергию, обеспечить баланс энергопотребления и выстоять во время энергокризиса.
Принять участие можно в несколько способов: с предварительным заказом через Дию и без него.
«Если вы предварительно заказываете лампы через Дию, то они гарантированно будут в отделении Укрпочты, которое вы указали при заказе. Забрать новые лампы можно в течение 5 рабочих дней после подтверждения в приложении», – рассказывали в Минцифре.
Если же у человека есть возможность заказать лампы онлайн, можно прийти в отделение Укрпочты с паспортом, идентификационным кодом и лампами накаливания.
"Однако без предварительного заявления вы не можете быть точно уверены в наличии LED-ламп в отделении", - предупредили в Минцифре.
Участие в программе обмена ламп могут принять украинцы от 18 лет.
На первом этапе планируется заменить до 500 тысяч ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.
Обменять старые лампы на светодиодные можно совершенно бесплатно.
Напомним, ситуация со светом в Украине ухудшилась – электроэнергию будут выключать в "серых" зонах графика.
Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" ответили на серьезные претензии.