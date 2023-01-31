Впрочем, зацепит это те отрасли, где работники либо выехали из страны, либо пошли защищать Украину в рядах ВСУ, передает obozrevatel.
Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.
"В войну мы тоже входили с нехваткой человеческих ресурсов. Поэтому работодатели будут искать людей, а у работников появится возможность просить о повышении зарплат", – объяснил экономист.
Вышлинский добавил, что ожидать снижения цен украинцам не стоит.
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По словам управляющего партнера консалтинговой компании Osoba Максима Розгона, роста зарплат в Украине следует ожидать в отраслях, связанных с восстановлением страны, а это:
- строительство;
- энергетика;
- медицина;
- военно-промышленный комплекс (ВПК);
- производство высокотехнологичных товаров;
- агропромышленный комплекс (АПК);
- переработка агропродукции.
О намерении в 2023 году повысить зарплаты рассказали около 60% работодателей:
- 40% опрошенных собираются поднять оплату труда незначительно – на 5-10%;
- 14,5% – на 11-20%;
- 3,7% – более чем на 20%.
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Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.
Также Politeka.net писала, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.