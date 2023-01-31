Особенно роста зарплат в Украине следует ожидать в отраслях, связанных с восстановлением страны.

Впрочем, зацепит это те отрасли, где работники либо выехали из страны, либо пошли защищать Украину в рядах ВСУ, передает obozrevatel.

Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

"В войну мы тоже входили с нехваткой человеческих ресурсов. Поэтому работодатели будут искать людей, а у работников появится возможность просить о повышении зарплат", – объяснил экономист.

Вышлинский добавил, что ожидать снижения цен украинцам не стоит.

По словам управляющего партнера консалтинговой компании Osoba Максима Розгона, роста зарплат в Украине следует ожидать в отраслях, связанных с восстановлением страны, а это:

строительство;

энергетика;

медицина;

военно-промышленный комплекс (ВПК);

производство высокотехнологичных товаров;

агропромышленный комплекс (АПК);

переработка агропродукции.

О намерении в 2023 году повысить зарплаты рассказали около 60% работодателей:

40% опрошенных собираются поднять оплату труда незначительно – на 5-10%;

14,5% – на 11-20%;

3,7% – более чем на 20%.

Напомним, не теряйте деньги: пенсионеры могут перечислить стаж и увеличить выплаты, как это сделать.

Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также Politeka.net писала, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.