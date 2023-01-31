Впрочем, зацепит это те отрасли, где работники либо выехали из страны, либо пошли защищать Украину в рядах ВСУ, передает obozrevatel.

Об этом в эфире телемарафона сообщил директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

"В войну мы тоже входили с нехваткой человеческих ресурсов. Поэтому работодатели будут искать людей, а у работников появится возможность просить о повышении зарплат", – объяснил экономист.

Вышлинский добавил, что ожидать снижения цен украинцам не стоит.

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По словам управляющего партнера консалтинговой компании Osoba Максима Розгона, роста зарплат в Украине следует ожидать в отраслях, связанных с восстановлением страны, а это:

  • строительство;
  • энергетика;
  • медицина;
  • военно-промышленный комплекс (ВПК);
  • производство высокотехнологичных товаров;
  • агропромышленный комплекс (АПК);
  • переработка агропродукции.

О намерении в 2023 году повысить зарплаты рассказали около 60% работодателей:

  • 40% опрошенных собираются поднять оплату труда незначительно – на 5-10%;
  • 14,5% – на 11-20%;
  • 3,7% – более чем на 20%.

Напомним, не теряйте деньги: пенсионеры могут перечислить стаж и увеличить выплаты, как это сделать.

Кроме того, сообщалось, что украинцы жалуются на меченые купюры, которые нигде не берут.

Также Politeka.net писала, что ПриватБанк запустил новую важную услугу – как украинцам получить дополнительные средства.