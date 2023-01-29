Как сообщает Politeka, по информации ГУ Пенсионного фонда Украины в Донецкой области , подать заявление на перечисление пенсии можно онлайн.
Специалисты Пенсионного фонда рассказали, как это сделать.
Во-первых, нужно зайти в личный кабинет на вебпортале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП): https://portal.pfu.gov.ua/.
Далее в разделе «О пенсионном обеспечении» (в левом боковом меню) нужно выбрать «Заявление на перерасчет пенсии».
После этого необходимо ознакомиться с инструкцией и нажать кнопку «Продолжить».
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На вкладке «Орган ПФУ» выберите соответствующий орган. Во вкладке «Вид перерасчета» выберите «ч. 4 статьи 42».
Заполните необходимые поля анкеты и загрузите копии паспорта и идентификационного кода.
Согласите обработку персональных данных и сформируйте заявление.
Проверьте внесенные данные и отправьте заявление в Пенсионный фонд.
Напомним, с 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев.
Также будут проиндексированы социальные пенсии. Кроме этого, повысят пенсии для военнослужащих, госслужащих, ученых и других украинцев, которые не подпадали под ежегодную индексацию.
Пенсионерам, имеющим статус "чернобыльцев" в марте, будут выплачивать пенсии на уровне средней зарплаты в Украине. Таким образом около 18 тысяч гривен получат те, у кого есть инвалидность 1 группы. Со 2 группой инвалидности - не ниже 80% от этой суммы. А 3 группа – 60%.
Напомним, ранее Politeka сообщала, что идеолог Олесь Доний объяснил, чем опасна сегодняшняя миграция украинцев за границу.
Кроме того, ранее Олесь Доний объяснил, чем вреден олигархат и монополии для государства.