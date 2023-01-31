Мама погибшего бойца из Львовской области купила для украинских военных внедорожник Ford.

Об этом рассказали в Львовской ОВА.

«Мама погибшего военнослужащего Галина Киндратишин передала 250 тысяч гривен в ВСУ. За эти средства купили внедорожник Ford, который освятили и скоро отправят на фронт», – говорится в сообщении ЛОВА.

41-летний Юрий Кондратишин родом из села Подгородцы Сколевской общины погиб 11 марта 2022 года в ожесточенных боях возле Макарова на Киевщине.

Ранее сообщалось, что раненые солдаты ВСУ часами стоят в очереди в поликлинике, чтобы получить простую справку.

Как рассказал военнослужащий ВСУ Мирослав Откович на своей странице в Facebook, поликлиника открывается в девять утра, в семь тридцать здесь уже людно.

Полдевятого в списках в регистратуре уже было шестидесятое, в очереди к хирургу — тринадцатое. Электронной очереди нет. Там, где выписываются документы ВЛК, его фамилия оказалась под номером 502.

"Этот кусок бумаги требует жестокая и неумолимая военная бюрократическая машина. Я со своим прооперированным мениском на левом колене оперся на костыль и молча смотрел за происходящим", - написал украинский защитник.

Военнослужащий не указал конкретного медучреждения, но ситуация, по его словам, к сожалению, типична.

Напомним, миллионам украинцев перечислят пенсии: кого ждут хорошие новости уже в марте.

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