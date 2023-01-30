Две магнитных бури будут сильными, одна средней интенсивности и одна слабая, сообщает "Апостроф".
Первая буря сразу будет сильной. Она ожидается 5 февраля. Из-за нее могут выходить из строя электрические приборы, радио, GPS и спутники.
Средняя магнитная буря состоится через день, 7 февраля. За ней прогнозируют вторую сильную бурю - она ожидается 10 февраля.
Последняя в феврале буря будет совсем слабой, но все равно может влиять на метеозависимых людей. Ее стоит ждать пройдет 15 февраля.
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Ранее сообщалось, что в Украине резко изменится погода, синоптики предупреждают о дождях и мокром снеге.
31 января минусовая погода будет на всей территории Украині.
На западе, севере и юге нашей страны синоптики прогнозируют 1-3 градуса мороза. Ощутимый минус будет в Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях – до 4 градусов ниже нуля.
В Киеве 31 января прогнозируют мокрый снег, ожидается 1-3 градуса мороза днем и до +1 в течение дня.
1 февраля дожди и мокрый снег ожидаются практически во всех областях нашей страны, но в Одесской, Херсонской, Николаевской областях и в Крыму без существенных осадков.
На западе Украины будет наблюдаться небольшое потепление, вплоть до +5 на Закарпатье.
В восточных регионах ночью температура опуститься до -4 градусов,днем ожидается 0…+2.
В Киеве в первый день февраля пройдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 тепла.
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