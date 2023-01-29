Жители Венгрии собирают деньги для Украины Венгры хотят улучшить впечатление о стране после скандальных заявлений премьера Виктора Орбана.

Об этом сообщает ТСН.

Венгерский писатель-волонтер Иван Боджар признал, что поведение властей в отношении Украины и украинцев – отвратительно. Жителям страны за нее очень стыдно.

"Они жертвуют сотни тысяч, миллионы, чтобы по крайней мере как-нибудь отмыться от этого", – добавил Боджар.

В Венгрии волонтеры открыли счет, чтобы собрать для Украины деньги на генераторы. Журналист Балаш Трайтман рассказывал, что один генератор тогда стоил 330 тысяч форинтов, а это значительная сумма.

Трайтман надеялся, что соберут хотя бы половину или две трети суммы, а остальное покроет из собственных средств. Однако через 28 часов на счету был уже миллион. Тогда удалось купить 3 генератора. На третий день пересекли отметку в десять миллионов. Главный редактор издания "Голос Венгрии" Ишик Шандор подчеркнул, что с тех пор сумма продолжает расти.

За 3 месяца из-за подписчиков в соцсетях венгерские волонтеры смогли собрать более 60 тысяч евро.

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном. Он назвал наше государство "ничейной землей". Также Орбан выдал бред, мол, "если бы Россия захватила наше государство, то наступил бы мир".

Напомним, ранее Валерий Залужный высказался о скандале с закупками еды в Минобороны.

Также Politeka.net писала, что названо вероятное направление нового российского наступления.

Кроме того, сообщалось, что министр обороны Алексей Резников заинтриговал хорошими новостями.