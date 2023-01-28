Отпуск главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время полномасштабной войны активно обсуждают в сети.

На ряду с критикой лидер партии "Батькивщина" стала героиней фотожаб, передает "Телеграф".

Так, например, украинцы отметили, что во время своих эфиров Тимошенко могла находиться в номере отеля в Дубае.

Пользователи сети задаются вопросом - откуда пальма и дверь с карточкой, похожая на те, которые установлены в отелях.

Также в сети интересуются, почему политик покинула Украину, ведь на служебную командировку это не похоже.

Ранее украинцы отреагировали на отдых народной избранницы в комментариях к новости:

"Ужас! Не хватает слов! А потом такая патриотка, так за всех переживает. Как так можно в такую ​​беду?! За что наши ЗАЩИТНИКИ гибнут?!";

"Дети воюют за то, чтобы депутаты могли отдыхать. Снять неприкосновенность и всех на фронт";

"Действительно ужас! У них вообще ничего человеческого нет, ни сердца ни души... Ребята погибают, а они отдыхают, как так можно?";

"Вот кому "болит душа за Украину" A когда Украина победит, будет в первом ряду стоять и вопить, как она тяжело работала за для Победы!";

"Да она "трудяга" и решила отдохнуть";

"Отправить в след за тищенком ".

Напомним, Юлию Тимошенко заметили на вилле пятизвездочной гостиницы в Дубае: видео отдыха нардепа.

Также Politeka.net писала, что появилось продолжение скандала вокруг Тищенко: "Принято решение...".

Кроме того, сообщалось об элитном отдыхе в Дубае и недвижимости на миллионы долларов: как Королевская "болеет" за Украину, видео.